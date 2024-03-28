إصابة 5 أشخاص في حادثي سير بأسوان

وقع حادثا سير في محافظة أسوان، اليوم الخميس، وأسفر الحادثان عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور، وتلقت الجهات المعنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق الخزان بأسوان.

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وتلقت الجهات المعنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق الخزان بأسوان.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بكدمات في الظهر وإصابات مُتفرقة بالجسد واشتباه في كسر بالساق .

كما تلقت السلطات أيضاً بلاغاً بوقوع حادث على طريق أسوان أبو سمبل ناحية الكيلو 45 وذلك انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأسماك، مما أسفر عن أصابة شخصين بجرح قطعى بمنطقة الصدر وكدمات متفرقة بالجسم.

حوادث الطرق

قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة