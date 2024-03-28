‏13 طعنة تُنهي حياة شاب على يد شريكة حياته

فارق شاب الحياة سريعا بعد أن تعرض للطعن من شريكة حياته بسكينٍ حاد أنهت به قصته مع الدُنيا في لحظة غاب فيها سلطان العقل.

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تأتينا القصة من ولاية فلوريدا الأمريكية التي وجهت فيها السلطات الاتهام لشابة في بداية عقدها الرابع بإزهاق روح والد ابنها ذي العامين يوم الأحد الماضي.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن الجانية وتُدعى كايتي مالدونادو – 31 سنة اعترفت بطعن المجني عليه بعد أن ادعت أنه هاجمها.

وقالت الجانية مالدونادو في التحقيقات :"لقد هاجمني وأنا طعنته، لقد طعنته على الأقل 13 مرة".

شاهدة العيان تروي لحظات الصرخة الأخيرة

وأدلت شاهدت عيان بروايتها عن الأحداث، وقالت إن الجانية والمجني عليه تشاجرا فما كان منها إلا أن أخرجت الكاميرا الخاصة بها لتوثيق ما يحدث.

وبحسب حديث الشاهدة فإن المُتهمة ادعت أن المجني عليه حاول خنقها وعضها قبل أن تلتقط سكيناً دافعت به عن نفسها.

الجانية

وقالت الشاهدة إن المجني عليه في لحظات عُمره الأخيرة ظل يصرخ :"لماذا تفعلي ذلك؟ رجاءً توقفي".

وحينما وصل رجال الشرطة لمسرح الجريمة أبصروا الجانية وهي تجثو على ركبتيها وكانت تحمل سكيناً مُخضباً بالدماء.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الجانية تُواجه تُهمة إنهاء الحياة من الدرجة الثانية، ولم يتبين بعد إذا كانت قد وكلت مُحامياً للدفاع عنها أم أن الخطوة لم تتم بعد.

ولم تكشف السلطات عن اسم المجني عليه، وستكشف الأيام المُقبلة المزيد من التفاصيل عن الواقعة والجريمة والدوافع.

وسيُتابع المجتمع جلسات محاكمة المتهمة، وسيكون الجميع مُترقباً كيفية قصاص منظومة العدالة منها.