كشف سر الحريق الذي أودى بحياة أم شابة..الشر يكمن في التفاصيل ‏

اشتعلت ألسنة اللهب في منزل بطلة قصتنا فحاصرتها الأدخنة حتى سيطرت بمخالبها على الرئة طاردةً أكسجين الحياة، ناضلت الأم الشابة للحفاظ على حياتها قبل أن تخور قواها في النهاية وتستسلم لمصيرها.

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هكذا ظن الجميع حينما علموا بوفاة ذات الـ 27 ربيعاً قبل أن تتكشف تفاصيل أكثر فظاعة لسيناريو ختام حياتها القاسي.

القصة تأتينا من ولاية إلينوي الأمريكية والتي كشفت السلطات فيها حقيقة وفاة الشابة ميليسا داخل منزلها الذي احترق فتحولت الجدران لرمادٍ امتزجت رائحته برائحة الدم.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن المُدان في الواقعة هو رجل يُدعى ماثيو بلوت – 36 سنة، وقام في يوم الجريمة بحنق شريكة حياته ميليسا قبل أيام فقط من وضع مولودها (ابن الجاني أيضاً) في عام 2020.

البشع في القصة أن الجاني حاول إخفاء معالم جريمته بإشعال النار في المنزل للتخلص من أي دليل قد يقود جهات البحث يوماً ما لكشف هويته.

المجني عليها

يوم الجريمة..أدخنة الغدر تحجب الصورة الحقيقية

وقعت الجريمة يوم 25 نوفمبر 2020 وحينها توجه رجال الإطفاء لفحص محل بلاغ بوجود أدخنة تنبعت من أحد البيوت.

وبعد أن خمدت ألسنة اللهب اكتشف رجال الإطفاء وجود جثة المجني عليها على أرض المطبخ.

وبعد مرور الأيام وتحديداً في مارس 2022 قامت السلطات المعنية بالقبض على الجاني لتورطه في واقعة مصرع الأم الشابة والإبن الرضيع في رحمها.

ولفتت تقارير محلية إلى أن الجاني كان يعمل رجل إطفاء، وباشر عمله بعد الجريمة التي اقترفتها يداه كما لو كان كل شيء طبيعي.

وأقر الجاني في التحقيقات أنه كان في منزل الضحية يوم الحريق، ولكنه أنكر صلته بالواقعة، وتم العثور على آثار لـ DNA الخاص به داخل البيت.

ولم تتوصل الأطراف المعنية لسبب الجريمة والدافع ورائها، وتمت إدانة المتهم وينتظر معرفة الحُكم عليه في إبريل.

وستُجيب الأيام المُقبلة عن باقي الأسئلة المُعلقة بشأن الواقعة، ولماذا قام الجاني بجريمته، وستكون جهات التحقيق مُطالبة كذلك بكشف المزيد من الأدلة الجنائية التي قادت للقبض عليه.