وفاة جو ليبرمان السياسي الأمريكي عن عمر يناهز 82 عاما

قالت المجموعة السياسية للحزب الثالث No Labels في بيان يوم الأربعاء، "كان السناتور ليبرمان شخصية فريدة في الحياة السياسية الأمريكية وضع بلاده دائما قبل الحزب".

المجموعة السياسية للحزب الثالث No Labels

وأوضح ليبرمان، ذلك في مقابلة حديثة مع تلفزيون بلومبرغ الأسبوع الماضي، توماس جيفرسون ذات مرة إن أمريكا ستحتاج إلى القليل من التمرد السياسي بين الحين والآخر ، والذي يجب أن يكون مهما في السياسة مثل العواصف في العالم الطبيعي".

"وأعتقد أنه كان يقصد إزالة الخشب الميت ، ويا فتى ، هل يحتاج نظامنا السياسي إلى عاصفة جيدة وتمرد سياسي في الوقت الحالي."

ولد ليبرمان في ستامفورد بولاية كونيتيكت عام 1942، وشق طريقه في سياسة الولاية، حيث شغل منصب عضو مجلس الشيوخ والمدعي العام للولاية قبل أن ينطلق إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1989.

وكان ليبرمان أحد أبرز السياسيين اليهود في الولايات المتحدة خلال حياته المهنية. كان ترشحه للبيت الأبيض مع السيد غور علامة فارقة بالنسبة لليهود الأمريكيين، وكان السناتور السابق علنيا في ممارسة عقيدته.

وبصفته ديمقراطيا معتدلا، اكتسب ليبرمان سمعة طيبة في واشنطن لتجاوزه الخطوط الحزبية، فضلا عن تجاوزه ببساطة لأعضاء حزبه.

وفي عام 2000، اختار آل غور ليبرمان نائبا له على بطاقة الحزب الديمقراطي للرئاسة. وسوف يخسرون أمام الجمهوري جورج دبليو بوش ونائبه ديك تشيني في واحدة من أكثر الاستنتاجات إثارة للجدل في الانتخابات الرئاسية في التاريخ الأميركي.

ولكن بحلول عام 2008، كان ليبرمان يؤيد مرشحا رئاسيا جمهوريا، وهو السناتور الأمريكي جون ماكين من ولاية أريزونا، الذي كان صديقه المقرب.

وسيخسر ماكين في نهاية المطاف أمام باراك أوباما، أول رئيس أسود للولايات المتحدة.

وبصفته عضوا في مجلس الشيوخ، دعم ليبرمان أيضا العديد من السياسات التقدمية. ساعد بشكل خاص في إنهاء سياسة البنتاغون "لا تسأل ، لا تخبر" ، والتي منعت أفراد مجتمع الميم من الخدمة علنا في الجيش.

"عندما أنظر إلى الوراء في مسيرتي المهنية ، فإن الإنجازات التشريعية التي أفتخر بها لأنني كنت جزءا منها ... كل ذلك تحقق فقط لأن كتلة حرجة من الديمقراطيين والجمهوريين وجدت أرضية مشتركة"، قال ليبرمان في خطاب الوداع الذي ألقاه في مجلس الشيوخ في ديسمبر 2012.

بعد يوم واحد من إقرار مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة في مجلس النواب، تضاعف الشركة استراتيجيتها المتمثلة في حث المستخدمين على الاتصال بالمشرعين. بدأ التطبيق في إرسال رسائل جديدة داخل التطبيق إلى المستخدمين يطلب منهم "إخبار عضو مجلس الشيوخ عن مدى أهمية TikTok بالنسبة لك" و"مطالبتهم بالتصويت ليس على حظر TikTok".

التنبيهات الجديدة هي الرسالة الثانية التي يرسلها TikTok للمستخدمين بشأن الفاتورة. وقبل التصويت في مجلس النواب، طلبت الشركة من المستخدمين الاتصال بممثليهم في المجلس. ربما تكون هذه الخطوة قد جاءت بنتائج عكسية حيث اتهم المشرعون الشركة بمحاولة "التدخل" في العملية التشريعية حيث ورد أن مكاتب الكونجرس كانت غارقة في المكالمات، والتي جاء الكثير منها من مراهقين مشوشين إلى حد ما.

أحدث الإخطارات هي أكثر مباشرة. وجاء في الرسالة: "لقد صوت مجلس النواب للتو على حظر TikTok، الذي يؤثر على 170 مليون أمريكي مثلك تمامًا". "الآن، إذا صوت مجلس الشيوخ، فقد يتم إغلاق مستقبل الإبداع والمجتمعات التي تحبها على TikTok." مثل التنبيهات السابقة، يمكن للمستخدمين اختيار "الاتصال الآن"، وسيقوم التطبيق بالعثور على أرقام الهواتف إذا تم توفير الرمز البريدي.



ولم يستجب TikTok على الفور لطلب التعليق. لكن الرسالة تؤكد مدى حجم التهديد الذي يشكله "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" على الشركة. إذا تم إقراره، فسيكون أمام TikTok حوالي ستة أشهر لبيع نفسه أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. على الرغم من وجود عدة محاولات سابقة لحظر التطبيق أو فرض البيع، إلا أنه لم يتلق أي إجراء هذا القدر من الدعم من الحزبين بهذه السرعة. وإذا أقره مجلس الشيوخ، فقد قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانونًا.

كما ناشد الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، المستخدمين مباشرةً، وأخبرهم بـ "حماية حقوقهم الدستورية" ووعد بأن الشركة "ستبذل كل ما في وسعها بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة المذهلة".