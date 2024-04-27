طقس حار مع سقوط للأمطار.. درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافيء على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الخميس المقبل.

أمطار خفيفة إلى رعدية

وأضافت الهيئة، أن هناك أمطارًا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، فضًلا عن نشاط للرياح على كافة الانحاء.

انخفاض كبير في الرؤية الأفقية

وذكرت، أنه شهدت العديد من المناطق الجنوبية أتربة ورمال مثارة أدت إلي انخفاض كبير في الرؤية الأفقية وصلت علي أسوان إلي ٢٠٠ متر ؛ نتيجة للرياح الهابطة من السحب الرعدية، فضًلا عن أن المدن المطلة علي البحر الاحمر شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة والتي لاتزال مستمرة علي سيناء خلال ساعات الليل.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالآتي:

القاهرة 31 18

الاسكندرية 23 16

بنها 31 18

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

شرم الشيخ 35 24

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 17

سوهاج 34 20

قنا 37 23

الاقصر 37 23

أسوان 39 24

العريش 25 16

الوادي الجديد 36 20