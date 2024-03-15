TikTok يطلب من المستخدمين الاتصال بأعضاء مجلس الشيوخ لمنع الحظر الأمريكي

بعد يوم واحد من إقرار مشروع قانون قد يؤدي إلى حظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة في مجلس النواب، تضاعف الشركة استراتيجيتها المتمثلة في حث المستخدمين على الاتصال بالمشرعين. بدأ التطبيق في إرسال رسائل جديدة داخل التطبيق إلى المستخدمين يطلب منهم "إخبار عضو مجلس الشيوخ عن مدى أهمية TikTok بالنسبة لك" و"مطالبتهم بالتصويت ليس على حظر TikTok".

التنبيهات الجديدة هي الرسالة الثانية التي يرسلها TikTok للمستخدمين بشأن الفاتورة. وقبل التصويت في مجلس النواب، طلبت الشركة من المستخدمين الاتصال بممثليهم في المجلس. ربما تكون هذه الخطوة قد جاءت بنتائج عكسية حيث اتهم المشرعون الشركة بمحاولة "التدخل" في العملية التشريعية حيث ورد أن مكاتب الكونجرس كانت غارقة في المكالمات، والتي جاء الكثير منها من مراهقين مشوشين إلى حد ما.

أحدث الإخطارات هي أكثر مباشرة. وجاء في الرسالة: "لقد صوت مجلس النواب للتو على حظر TikTok، الذي يؤثر على 170 مليون أمريكي مثلك تمامًا". "الآن، إذا صوت مجلس الشيوخ، فقد يتم إغلاق مستقبل الإبداع والمجتمعات التي تحبها على TikTok." مثل التنبيهات السابقة، يمكن للمستخدمين اختيار "الاتصال الآن"، وسيقوم التطبيق بالعثور على أرقام الهواتف إذا تم توفير الرمز البريدي.



ولم يستجب TikTok على الفور لطلب التعليق. لكن الرسالة تؤكد مدى حجم التهديد الذي يشكله "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" على الشركة. إذا تم إقراره، فسيكون أمام TikTok حوالي ستة أشهر لبيع نفسه أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. على الرغم من وجود عدة محاولات سابقة لحظر التطبيق أو فرض البيع، إلا أنه لم يتلق أي إجراء هذا القدر من الدعم من الحزبين بهذه السرعة. وإذا أقره مجلس الشيوخ، فقد قال الرئيس جو بايدن إنه سيوقعه ليصبح قانونًا.

كما ناشد الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، المستخدمين مباشرةً، وأخبرهم بـ "حماية حقوقهم الدستورية" ووعد بأن الشركة "ستبذل كل ما في وسعها بما في ذلك ممارسة حقوقنا القانونية لحماية هذه المنصة المذهلة".