حزب الله: استهداف موقعين لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف موقعين لجيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان، مضيفًا أن أحد مقاتليه قُتل خلال غارة إسرائيلية، وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".



وأوضح حزب الله في بيانه، أنه نفذ أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث استهدف موقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا، وقصف موقع حبوشيت ومقر ‏قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه جولاني بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف خارج قواعد الاشتباك مرتفعات عرمتى- جبل الريحان، مرتفعات الجبور، وميدون، وقصف في القطاع الشرقي بلدات كفركلا، تلة حمامص، باب الثنية، شبعا، حلتا، حولا، كفرشوبا، سهل الخيام، وفي القطاع الأوسط بلدة عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي بلدات الجبين، الضهيرة، طير حرفا، علما الشعب، الزلوطية، ويارين.

وأكد حزب الله اللبناني، مقتل أحد مقاتليه بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان.

تستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا؛ وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.