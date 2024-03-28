وفاة لاعب سيراليون الدولي السابق عن عمر يناهز 59 عاما

توفي اللاعب الدولي السابق في سيراليون لامين بانغورا، عن عمر يناهز 59 عاما بعد تعرضه لحادث سير في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وقع الحادث في قرية كونتا لاين عندما اصطدمت حافلة تقل هيئة الموانئ ، النادي الذي دربه بانغورا ، بشاحنة ثابتة.

العاصمة فريتاون

كان الفريق مسافرا من العاصمة فريتاون إلى كينيما لمباراة في الدوري السيراليوني الممتاز.

وقال إدريسا تاراوالي الأمين العام لهيئة الموانئ، إن بانجورا نقل إلى مستشفى في فريتاون لكنه توفي متأثرا بجراحه.

وأضاف تاراوالي لبي بي سي سبورت أفريكا، "إنه يوم حزين لكرة القدم في سيراليون، هذا أمر صادم وأنا محطم. أنا عاجز عن الكلام. لقد رحل أسطورة ومدرب جيد في وقت قريب جدا".

كما أصيب ستة لاعبين في الحادث الذي وقع في منطقة تونكوليلي، بعضهم في حالة خطيرة، وهم يتلقون العلاج في فريتاون.

تم تأجيل مباراة الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد كاهونلا رينجرز.

ساعد بانغورا، قلب الدفاع، سيراليون على التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية عامي 1994 و 1996 وشارك في كلتا البطولتين.

كان أيضا عضوا في الجهاز الفني لفريق ليون ستارز في كأس الأمم 2021 في الكاميرون.

وقال مدرب سيراليون أميدو كريم، الذي لعب إلى جانب بانغورا للمنتخب الوطني في تسعينيات القرن العشرين، إنه فقد "صديقا وأخا ومعلما".

وأضاف كريم: "لقد كان كبير لاعبي في المنتخب الوطني وحفزنا، الأصغر سنا، في ذلك الوقت على القيام بعمل جيد".

"الأسطورة الحقيقية لم تعد موجودة. أنا حزين جدا".

كان توماس دادي بريما ، رئيس اتحاد سيراليون لكرة القدم ، من بين آخرين أشادوا ببانجورا.

وقال: "لقد كان أسطورة قدم كل ما لديه من أجل سيراليون كلاعب ومدرب". سنفتقده".

وأضاف بريما أيضا أنه سيطلب من الهيئة التي تدير الدوري السيراليوني الممتاز تعليق الدوري حتى يتم إجراء مناقشة جادة حول السلامة على الطرق.

وأضاف: "لقد شهدنا الآن أربعة حوادث تتعلق بفرق كرة القدم في البلاد [مع] معظمها يحدث في الليل، هذا مدعاة للقلق، يجب أن نعلق الدوري لإجراء مناقشات جادة حول النقل وسلامة الفرق".

خلال مسيرته الكروية ، ظهر بانغورا مع ناديي دايموند ستارز وريال ريبوبليكانز السيراليونيين ، قبل أن يلعب مع فريق أس كالوم الغيني ، وفريق أسيك ميموزا الإيفواري ، والنجم الساحلي التونسي.

كمدرب ، قاد AS Kaloum إلى لقب الدوري في غينيا وفاز بألقاب الدوري السيراليوني الممتاز المتتالية مع Diamond Stars في عامي 2012 و 2013.

كما تولى مسؤولية Central Parade (الآن Wilberforce Strikers) و Santoba في غينيا قبل تعيينه رئيسا لهيئة الموانئ في أغسطس 2021.

قاد نادي فريتاون إلى نصف نهائي كأس الاتحاد السيراليوني هذا الموسم.

وسيتم دفن بانجورا، الذي شغل أيضا فترات كمدرب لفرق سيراليون تحت 17 عاما وتحت 20 عاما وتحت 23 عاما، يوم الجمعة.