رئيس سيراليون يشيد بدعم الصين المستمر في تطوير البنية التحتية

أشاد جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، بدعم الصين المستمر للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في تطوير البنية التحتية في مقابلة خلال زيارته الرسمية للصين.

وبدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، زار بيو الصين في الفترة من 27 فبراير إلى 2 مارس. وهذه هي زيارته الثانية للصين منذ توليه الرئاسة.

وأقامت الصين وسيراليون علاقات دبلوماسية لأكثر من خمسة عقود. في إطار التعاون بين الصين وسيراليون ، تم تنفيذ العديد من مشاريع السكك الحديدية والجسور بنجاح في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. أحد الأمثلة البارزة هو جسر جوبا الثاني ، الذي سمي على اسم بطل سيراليوني عظيم ، Sendgbe Pieh.

وقد خفف الجسر الذي يبلغ طوله 81.8 مترا، والذي يقع في قلعة المرور في الجزء الغربي من فريتاون، عاصمة سيراليون، من الازدحام المروري إلى حد كبير ويحسن بشكل فعال سفر السكان.

ويعد الجسر إنجازا لتعاون مبادرة الحزام والطريق الصينية بين الصين وسيراليون، ويعتبر رمزا رائعا للصداقة بين الصين وسيراليون.

وفي معرض إشادته بالجسر ، قال الرئيس بيو إنه حافظ على سلامة شعبه خلال مواسم الأمطار ، وخاصة النساء والأطفال.

"حسنا ، الجسور ، كما تعلمون ، تربط جسديا جزءا بآخر. ويمكن أن يكون عقبة خطيرة [بدون جسور]، خاصة في منطقتنا من العالم، حيث تمطر بغزارة في وقت واحد من السنة، وحيث توجد مدارس على الجانب الآخر ومرافق صحية على الجانب الآخر.

فهو يمنع الناس من كلا الجانبين من الوصول إلى تلك المرافق، وأولئك الذين يحاولون وسط الأمطار.

لدينا حوادث، لدينا أطفال يغرقون، لأنهم يستخدمون زورق صغير للعبور ربما للذهاب إلى المدرسة أو للوصول إلى المرافق الصحية. النساء الحوامل وما إلى ذلك ، "قال بيو في مقابلة مع شبكة تلفزيون الصين العالمية (CGTN) في بكين.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من المشاريع الأخرى التي تدعمها الصين في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي تبرز الآن كشهادات على الصداقة طويلة الأمد بين البلدين.

مبنى يويي في فريتاون، بمساعدة الصين في سبعينيات القرن العشرين، لا يزال بمثابة مكتب الحكومة في البلاد.

تعني كلمة "Youyi" الصداقة باللغة الصينية ، وقد أصبحت عبارة قديمة في سيراليون يمكن للجميع تقريبا نطقها بسبب شعبية المبنى.

بدأ تجديد استاد سيراليون الوطني ، بتمويل من الجانب الصيني ، في عام 2022 ومن المتوقع تسليمه في نوفمبر من هذا العام.

في جنوب شرق فريتاون ، يربط طريق الصداقة بين الصين وسيراليون قريتي ريجنت وكوسوه ، ويعمل كشريان للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من العاصمة.

تم تصنيف مستشفى الصداقة بين سيراليون والصين بمساعدة الصين كواحد من أفضل المستشفيات الشاملة في البلاد.

تستضيف الفرق الطبية الصينية التي أرسلتها الحكومة ، والتي تتكون من أخصائيين طبيين من الدرجة الأولى في مختلف المجالات.

في مواجهة حالات الطوارئ الصحية مثل الإيبولا وجائحة كوفيد-19، كان الأطباء الصينيون هم الذين تعاونوا جنبا إلى جنب مع نظرائهم المحليين لمساعدة البلاد على الصمود في وجه العاصفة.

"يجب أن أثني على القيادة هنا لدعمها بعض تلك المبادرات، مثل جسر جوبا الذي ذكرته للتو. هناك طرق أخرى الملعب الذي لدينا هو مثال.

هناك الكثير ، فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الصينية لقد كانت ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا»، قال الرئيس