دفن جماعي لضحايا مخدرات مجهولي الهوية في سيراليون

قال سينيه كامارا، الذي يعمل مع وزارة الصحة لإجراء الجنازات، دفنت جثث 32 شخصا مجهولي الهوية، 25 رجلا وسبع نساء ماتوا جميعا بعد تناول العقار المعروف باسم كوش في عاصمة سيراليون، فريتاون.

إنهم مجرد أحدث الأشخاص الذين يموتون نتيجة للمخدر، وهو قنب اصطناعي ممزوج بمواد كيميائية خطرة أخرى، أصبح شائعا في البلاد.

ويقدر كامارا أن فريقه يلتقط جثتين أو ثلاث جثث يوميا، ولكن نظرا لأن العديد منها لا يحمل بطاقات هوية، فإنها غالبا ما ترقد دون أن يطالب بها أحد في المشرحة.

أصبح العديد من الشباب الذين يعيشون في ظروف يائسة مدمنين على كوش.

في عام 2022 ، أخبر الطاقم الطبي في فريتاون برنامج Africa Eye التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن 90٪ من حالات دخول الذكور إلى جناح الطب النفسي المركزي ترجع إلى استخدام الدواء.

وقال كامارا، إن السلطات يجب أن تتخذ إجراءات قوية في التعامل مع أي شخص يستورد كوش، لكن الشرطة تكافح لاحتواء المشكلة.