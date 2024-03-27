إطلاق لعبة Diablo IV ضمن اشتراك Xbox Game Pass في 28 مارس

أعلنت إكس بوكس الشهر الماضي، ستتوفر لعبة Diablo IV وهي أول لعبة من Activision Blizzard على Xbox Game Pass إبتداءً من يوم الخميس 28 مارس! وستكون اللعبة متاحة لمشتركي Game Pass Ultimate و PC Game Pass و Game Pass على أجهزة Xbox والكمبيوتر الشخصي.



ويسرّنا أن نشارك اليوم المزيد من التفاصيل عن كيفية تشغيل اللعبة على Xbox Game Pass فإذا كنت تلعب باستخدام PC Game Pass، لقد قمنا بمشاركة التعليمات لكيفية ربط حساب Battle.net الخاص بك بحساب مايكروسوفت الخاص بك لأول مرة أو إنشاء حساب Battle.net لربط الحسابين.



وإذا كنت لاعباً جديدًا على Diablo IV، فهي لعبة مستقلة يمكنك البدء بالاستمتاع بها على الفور. حيث يمكن للاعبين اختيار واحدة من 5 فئات، كل منها يحتوي على مهارات ومواهب متعددة تناسب أسلوب اللعب المفضل لديك.



لعبة Diablo IV هي لعبة تقمص أدوار حركية حيث يمكن للاعبين استخدام قدراتهم ومهاراتهم القوية للدفاع عن منازلهم من عدة كائنات مخيفة.