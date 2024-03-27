الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق النار على مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة (فيديو)

قال مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن المستشفيات والمجمعات الطبية هي العنوان الأبرز خلال الأيام الأخيرة للعدوان على قطاع غزة.

الآليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت تحاصر مجمع الشفاء الطبي

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت تحاصر مجمع الشفاء الطبي وتطلق القذائف عليه، فيما تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية والآليات العسكرية وتحتجز المرضى والأطباء داخل المجمع، فيما تستهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية المباني المحيطة بالمجمع.

الطائرات الحربية استهدفت عددا من البنايات تضم أكثر من 100 شقة سكنية

وتابع أنه خلال الساعات الماضية استهدفت الطائرات الحربية عددا من البنايات تضم أكثر من 100 شقة سكنية وما زال هناك عددا كبيرا من الشهداء والمفقودين أسفل ركام هذه المنازل المدمرة.

عضو مجلس العموم البريطاني: وقف إرسال الأسلحة لإسرائيل خيار مطروح بعد قرار مجلس الأمن

جدير بالذكر أن أفضال خان، عضو مجلس العموم البريطاني، قال إن الحكومة البريطانية كانت جزءا من تمرير قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، والأمم المتحدة تتوقع من كل الدول احترام هذا القرار، لكن يظل الموضوع الرئيسي أن إسرائيل في أغلب الأحوال ستماطل على هذا القرار، ولدى بريطانية مسؤولية بتوقيع عقوبات على إسرائيل.

الحكومة الآن تبدو مترددة في إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وهذا خيار مطروح

وأضاف "خان"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في هذه اللحظة هناك نقاش إذا ما كان يتوجب إصدار بيان بواسطة مجلس العموم خاصة في ظل الإجراءات التي تمت في الفترة الأخيرة، والحكومة الآن تبدو مترددة في إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وهذا خيار مطروح، على الرغم من أنه في الماضي كان هناك موقف مشابهة لذلك إبان حكم مارجريت تاتشر وتوني بلير، لذلك الوضع الحالي غير واضح بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن أمريكا هي التي يتوجب التركيز عليها كونها المصدر الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، ومن الواضح أنهم ليسوا سعداء بموقف إسرائيل مؤخرا، لافتا أنه يجب على إسرائيل أن تحترم قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، خاصة أن هناك الكثير من القتلى والضحايا.