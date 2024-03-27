إسرائيل تؤكد على أهمية العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتناقش قضية الرهائن في غزة

بعد توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مؤخرًا، بسبب اختلاف الرأي بين الجانبين بشأن طريقة الحرب على غزة، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس الثلاثاء مع مسؤولين أميركيين على أهمية العلاقات الأميركية الإسرائيلية والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة، بما في ذلك قدراتها الجوية.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، فقد كان جالانت يتحدث للصحفيين خلال اليوم الثاني من اجتماعاته مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن في وقت ساءت فيه العلاقات في زمن الحرب بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولفت جالانت إلى أنه يجب إيجاد "بديل محلي" ليحكم غزة بعد هزيمة حماس، وناقش أيضا مع المسؤولين في الولايات المتحدة قضية الرهائن المحتجزين في غزة، وجهود المساعدات الإنسانية، وكيف تخطط إسرائيل للقضاء على حماس.

وتشن إسرائيل هجوما بريا وجويا على غزة قالت السلطات الصحية في القطاع إنه أودى بحياة ما يزيد على 32 ألفا من الفلسطينيين حتى الآن.