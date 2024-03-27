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الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد عبدالله: خسارة مصر أمام كرواتيا "فضيحة"

منتخب مصر أمام كروتيا
منتخب مصر أمام كروتيا

علق محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، على خسارة منتخب مصر أمام كرواتيا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في نهائي كأس عاصمة مصر.

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وقال عبدالله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "خسارة منتخب مصر أمام كرواتيا فضيحة، لم نقدم أداء يشفع لنا أن نقول بأنها هزيمة ظالمة، الاستحواذ كان لصالح كرواتيا بشكل كبير طوال المباراة".

وأضاف: "نحن أمام كارثة بعد هذا الأداء، واختيارات حسام حسن لمنتخب مصر كلها مجاملات".

منتخب مصر يسقط أمام كرواتيا برباعية في نهائي كأس العاصمة

وتوج منتخب كرواتيا بطلاً للنسخة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد فوزه الكبير على منتخب مصر برباعية مقابل هدفين في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما أمس بنهائي البطولة.

سجل أهداف منتخب مصر في المباراة رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، بينما سجل أهداف كرواتيا نيكولا فلاسيتش و برونو بيتكوفيتش و اندريج كراماريتش و لوفرو ماير.

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