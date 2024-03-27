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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق : منتخب مصر احتاج لقائد في مباراة كرواتيا

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفراعنة كانوا يحتاجون لقائد يساعد اللاعبين على تصحيح تمركزاتهم في الملعب.

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وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر كان يحتاج لقائد في مباراة كرواتيا، كان يجب تحديد اللاعب الذي يوجه اللاعبون في الملعب لتصحيح تمركزاتهم".
وأضاف: "كان على حسام حسن توسيع قاعدة خياراته في منتخب مصر، هو يريد صناعة فريق للمستقبل، ولكن يجب أن يفعل ذلك عندما يجد نوعية اللاعبين الذي يستطيعون فعل ذلك".
وتابع: "لا يوجد لاعبين حاليًا يستطيعون قيادة المنتخب للفوز بسهولة، وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا لم يستطيعا صناعة الفارق في المباراة، وهما غير جاهزان حاليًا".
وأتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "محمد هاني مستواه يتراجع منذ مباراة نهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية".

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