مدرب كرواتيا يتحدث عن أخطر لاعبي منتخب مصر

تحدث المدرب زالاتكو داليتش المدير الفني لـ منتخب كرواتيا عن أخطر لاعبي منتخب مصر في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات نهائي كأس العاصمة.

جدير بالذكر ان منتخب كرواتيا نجح في الفوز على مصر والتتويج بـ كأس العاصمة الإدارية.

انتهت المباراة بفوز المنتخب الكرواتي برباعية مقابل هدفين بعد مباراة ماراثونية جمعت بين الفريقين.



سجل ثنائية منتخب مصر كل من رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في الدقيقة السادسة، والثانية من الوقت بدل الضائع على التوالي

وأكد داليتش مدرب كرواتيا في تصريحات عقب المباراة أن محمود تريزيجيه كان اخطر لاعب من صفوف المنتخب المصري في لقاء اليوم، كما آشار إلى أنه ازعج لاعبي كرواتيا كثيراً بتحركاته.

كان منتخب كرواتيا قد تأهل إلى النهائي بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح فيما تأهل منتخب مصر بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف دون رد.