مدحت شلبي: محمد صلاح ميتقارنش بحد واللي يهاجمه "منفسن" (فيديو)

أبدى الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، تقديره الكبير للنجم العالمي محمد صلاح، قائلا: “محمد صلاح لا يقارن بأحد أيا كان”.

وقال مدحت شلبي، خلال لقاء له ببرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة” مساء اليوم: " محمد صلاح لن يأتي مثله، وبعتبره لاعب من كوكب آخر خرج من مصر وتألق في سماء العالم، وأصبح يتصدر الصحف العالمية، وحقق ما لم يحققه مليون سفير مصري في العالم.

اللي يتكلم عن محمد صلاح يبقى بيهرج أو منفسن

وأضاف مدحت شلبي“أي حد يطلع يتحدث عن محمد صلاح اللاعب يبقى بيهرج أو منفسن.. ومحمد صلاح ميتحطش جنبه أي لاعب”.

وتابع مدحت شلبي: “محمد صلاح بنرفعله القبعة ونديله تعظيم سلام، والجماهير الإنجليزية عملتله أغاني في المدرجات”.

علق أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي، على الأزمة التي توجد بين محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي الحالي ومنتخب مصر، وحسام حسن، المدير الفتي للفراعنة.

وبدأ أزمة محمد صلاح وحسام حسن بعد الاختيارات التي اختارها المدير الفني للمنتخب المصري، ليخرج إبراهيم حسن، المدرب العام للفراعنة، بتصريحات مثيرة للجدل بشأن عدم اختيار صلاح.

وأكد إبراهيم حسن أن عدم انضمام صلاح لمعسكر منتخب مصر في شهر مارس جاء بناءًا على طلب اللاعب وناديه ليفربول.

وأبدى ميدو رأيه في أزمة الثنائي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "أكس"، حيث كتب: ""الخطوة الجاية لازم أزمة محمد صلاح مع الجهاز تتحل".

وتابع: "هذه الأزمة لازم تتحل بذكاء بتدخل مسؤولين كبار، ماتسيبوش الموضوع ده لأصحاب اللقطة".

ومن جانبه، أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أنه راضٍ عن أداء منتخب مصر أمام نيوزيلندا في الظهور الأول تحت قيادة حسام حسن بنسبة 70%، مشيرا إلى أن مشاركة أفشة بجوار إمام عاشور في المباراة السابقة لن تكون مفيدة أمام الفرق القوية، مشيرا إلى أن إمام قدم مستوى مميز خلال الفترة التي شارك فيها قبل اصابته.



وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أفشة لعب 80 دقيقة بعد إصابة إمام عاشور، لكن منتخب مصر سيكون في حاجة لـ ستارة دفاعية قوية في خط الوسط، خصوصا خلال المواجهات الصعبة في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "منتخب مصر لديه عناصر جيدة، وتألق مروان عطية دائما مرتبط بالمدرب، وفي بعض المباريات كان كولر غير مقتنعا بمستوى اللاعب وغاضب منه، لكن عندما يحظى بالثقة المطلوبة يظهر بمستوى طيب".

وتابع: "مروان عطية بعد انتقاله للأهلي قدم مستوى مميز مع حمدي فتحي وديانج، وحسام حسن يحب نوعية مروان وسبق وقام بتصعيده للفريق الاول بنادي الاتحاد السكندري، وهو يعلم امكانياته جيدًا".

وواصل: "صلاح بالتأكيد حزين من الانتقادات، لكنه نجم كبير، وعليه دعم زملائه في منتخب مصر، وبالتأكيد له دور كبير بصفته قائد للمنتخب مهما كان (زعلان)، ولو كان كتب اي شئ سينهي أي أزمة".

وزاد: "أحمد فتوح لو كان ملتزم مثل محمد حمدي، سيفرق كثيرا مع ناديه ومنتخب مصر، وفتوح لديه حلول كبيرة وهو رقم 1 في مركز الظهير الأيسر، والفارق مع حمدي لصالحه بالتأكيد خصوصا في الناحية الهجومية".

وأتم: "منتخب مصر تأثر بوجود عمر مرموش في الناحية اليمنى، لأنه الأفضل في الجبهة اليسرى".