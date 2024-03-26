نزار الفارس.. "إمام مسجد يعصي أمه بالعمل في الإعلام"

أحرج شيخ العرافين الإعلامي العراقي نزار الفارس، قائلا: "استاذة نادية الجندي قالت لك ايه؟! مش انت عاوز تعمل معاها حوار؟!".

وقال الفارس في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "كلمت الفنانة الكبيرة نادية الجندي وقالت لي إن شاء الله نرتب معك حوارا، وكانت محترمة وراقية جدا".

في سياق آخر، قال شيخ العرافين: "نزار الفارس قعد سنتين إمام مسجد اسمه المدينة المنورة في العراق"، ليرد عليه نزار الفارس قائلا: "هل صليت ورائي؟! الموضوع ليس هكذا، في يوم من الأيام لم يحضر إمام المسجد وأنا صليت بالناس، وأكثر من مرة صلية بالناس، وهذا الكلام حدث قبل فترة".

"مامتك قالت لك متشتغلش في الإعلام؟!"

وواجه شيخُ العرافين أيضا، قائلا: "جاي مصر ليه، مش أمك قالت لك متشتغلش في الإعلام؟! هي خايفة عليك".

وقال : "أنا وحيد للوالدة الله يطول عمرها، هي تحبني أظل في العراق ولا تحب ان أسافر كل يوم في بلد، وهذا حقها كأم".

وتابع الإعلامي العراقي: "الله يطول بعمرها، أنا أحب والدتي وبار بها"، فرد عليه شيخ العرافين، قائلا: "لهذا وضعت صورة المطرب ماجد المهندس كخلفية لهاتفك بدلا من والدتك؟!".

وواصل شيخ العرافين: "ماجد المهندس مرضيش يعمل معاك حوار"، لكن نزار الفارس، قال: "بالعكس، أنا أحبه، ولم أطلب منه إجراء حوار، وأتمنى أن أجري معه حوارا، أما أمي فهي في القلب ودائما أراها في البيت".