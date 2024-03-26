ريتا حرب: "البوسة اللي بين الزوجين مش مثيرة"

قالت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أن هناك قبلة مثيرة وقبلة أخرى غير مثيرة، منوهة بأن القبلة الخاطفة والسريعة بين الأزواج تكون غير مثيرة، وتختلف عن مشهد يحمل إثارة.

وأوضحت "حرب"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها لا تحتاج للمشاركة في أدوار جريئة خلال الفترة الحالية، لا تتقص شهرة من أجل المشاركة في هذه الأدوار التي يعرفها الجمهور بأنها جريئة أو مثيرة.

وتابعت ريتا حرب، : "بيشوفوا أن اللي بيعمل مشاهد الإثارة يحتاج الشهر وأنا مش محتاجة الشهر دي، في أدوار أحب أعملها غير الإثارة.. حب أعمل دور راقصة وهو دور جرئ بس من غير إثارة".

وشددت على أنها ترفض أن تخوض علاقات الارتباط أو الزواج في السر، منوهة بأنها لا تريد أن تخفي شئ عن بناتها.

وفي وقت سابق، أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها لم تتعرض للخيانة لمرتين فقط ولكنها تعرضت لأكثر من ذلك وهو ما أدى إلى الطلاق، مشددة على أن هذا العدد من الخيانة عرفت به لكن هناك مرات أخرى لم تكن تدري بها.

وبينت "حرب"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قرار زواجها مرة أخرى من عدمه ليس له أي علاقة بالخيانة، بالمطلق الراجل خائن بشكل عام، وهناك رجل خائن ولكنه لبق وذكي وهناك خائن لا يقدر على إخفاء هذه الخيانة.

وتابعت: "شكيت في زوجي مرتين.. في حاجة اتغيرت وعرفت أنه بيخوني"، مشددة على أنها لم تتزوج للعديد من الأسباب وهو أن الرجال يخافون من الزوجة القوية التي تحقق نجاحها وذاتها ومحبوبة من الجميع، منوهة بأنها تعيش مسئولية كبيرة وليس هناك من يكون لديه القدرة على تحمل هذه المسئولية.

وأوضحت أنها تحتاج للرجل في حياتها ولكن لا تفكر في الارتباط، وتريد أن يكون لديها سند عاطفيًا ويكون هناك مشاركة في الأفكار مع بعضها البعض، ولكن من ناحية أخرى ترى أن الزواج هو أسر وسيطرة عليها ومنع من الشغل ولديها هذا الصراع في حياتها.