مدحت شلبي: الأهلي نادي القرن الحقيقي (فيديو)

أجاب الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي، عن السؤال المثير للجدل بشأن من الأحق بلقب نادي القرن، هل الأهلي أم الزمالك.

الأهلي هو نادي القرن الحقيقي بالأرقام والبطولات

وقال مدحت شلبي، خلال حواره ببرنامج “ع المسرح”، عبر فضائية “الحياة”، مساء اليوم: النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي، وبالأرقام والبطولات، ولإتحاد الدولي لكرة القدم حدد النادي الأهلي كبطل للقرن.

وأكد مدحت شلبي أن المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق له إنجازات رياضية وأعضاء نادي الزمالك يعترفون ويقرون بما أنجزه للنادي «عمل نادي حلو اجتماعياً».

وتابع مدحت شلبي: «علاقتي مع المستشار مرتضى منصور متقلبة، ويمكن وصفها بـ شهر عسل.. وبعدها شهر في المحاكم، والسبب عدم تقبله للنقد خاصة فيما يتعلق بـ الزمالك، بمعنى: يقول انتقدني أنا وملكش دعوة بنادي الزمالك».

وحجزت المحكمة الاقتصادية، أمس الاثنين، قضية السب والقذف المقامة من موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، للحكم في جلسة 29 أبريل.

مرتضى منصور يسب موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات

وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمة قد قضت حضوريا بجلسة بمعاقبة رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

واتهمت النيابة العامة مرتضى بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات، وأحيل المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس المتهم سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن.