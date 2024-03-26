رامز جلال يسخر من حسين الشحات وأكرم توفيق: موفاسا التتش وسفاح الغرام

استضاف الفنان رامز جلال، في الحلقة السادسة عشر من برنامجه «رامز جاب من الاَخر» الذي يذاع على شاشة mbc مصر، نجما النادي الأهلى أكرم توفيق وحسين الشحات.

وشهدت الفقرة الأولى من برنامج «رامز جاب من الأخر» الغرفة السوداء، سقوط لاعب النادي الأهلى أكرم توفيق على ذارعه الأيسر مع جعله يتألم بشدة.

ونفى أكرم توفيق، ظهير أيمن فريق الكرة بالنادي الأهلي، وجود خلافات بينه وبين كولر المدير النفي للفريق، موضحا:«المدير الفني اختار الأنسب والأجهز في ظل غيابي فترة طويلة بسبب الاصابات».

وعن ترتيبه وسط ظهراء الأهلي الأربعة في الجبهة اليمنى، رفض أكرم توفيق تقييم نفسه، مشيرًا إلى أن له شخصيته المميزة داخل المستطيل الأخضر.

ووصف رامز جلال بطلي مقلب "رامز جاب من الآخر" بـ:"معانا ومعاكم فرعون الجزيرة وشحات الغرام، موفاسا التتش وصاحب أشهر تشميسة مفسد الهجمات وصانع الأسيستات أكرم توفيق وحسين الشحات".

وسخر رامز من لحية حسين الشحات، قائلا: "ايه الدقن دي يا شحات دي دقن عادل إمام في فيلم المشبوه".

قال حسين الشحات لاعب النادي الأهلي: "احنا ماشيين في الصلح مع الشيبي ومش هنتحبس ولا حاجة".

وأضاف: "القلم اللي ضربته للشيبي نرفزة ملعب وهو ضايقني وضايق اللاعيبة وشتمني وممدوح عيد هو اللي سخن الدنيا وعمل كده ومعايا المحامي أشرف عبد العزيز في القضية"، ليعقب رامز جلال: "هو ممدوح عيد اللي سخن الموضوع".

وعلق أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي علي أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، قائلا: "الاتنين غلطانين".

واعتذر حسين الشحات، لمحمد الشيبي ووالدته، قائلا: "حقك عليا لإني غلطت فيك قدام الكاميرا وأقول لوالدته حقك عليا لإني شتمته بوالدته ومكنش ينفع أعمل كده ودي أول مرة تحصل مني".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.