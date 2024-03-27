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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبدالعال: أنصح حسام حسن بخلع عباءة الجوهري

حسام حسن
حسام حسن

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني سقط في الاختبار الأول له مع منتخب الفراعنة في بطولة كأس العاصمة في مصر.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أنصح حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بالتخلي عن عباءة محمود الجوهري المدير الفني الراحل لمنتخب الفراعنة وضرورة التفكير في مواكبة العصر والكرة الحديثة في ٢٠٢٤".


وتابع عبدالعال :" المنتخب لم يحقق أي استفادة من كأس العاصمة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لم يقدم أي وجوه جديدة للفراعنة ".

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