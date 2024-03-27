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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: لاعبو منتخب مصر لا يرتقون للمستوى الدولي.. فيه لاعيبة اتكشفت

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مستوى بعض لاعبي الفراعنة حاليًا لا يرتقي للمستوى الدولي.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر قدم مباراة سيئة أمام كرواتيا، ولاعبو منتخب مصر أهدروا فرصة ثمينة لمصالحة الجماهير".
وأضاف: "فريق كرواتيا محترم ونحن أيضًا منتخب كبير، ولكن لاعبي منتخب مصر لا يرتقي للمستوى الدولي، من الحارس حتى المهاجم".
وتابع: "مباراة مصر وكرواتيا معبرة عن المستوى الذي وصلت له الكرة المصرية حاليًا، وأخطاء لاعبي منتخب مصر في المباراة متكررة".
وأكمل: "هناك أخطاء لا يجب أن تحدث على المستوى الدولي، ومستوى منتخب مصر كان سيئًا للغاية، ولكن من الإيجابيات هي أن يدرك حسام حسن أنه قام بضم لاعبين لا يستحقون التواجد الدولي".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "النهاردة فيه لاعيبة اتكشفت، ومش قادرين يلعبوا في المستوى ده، أنت الآن تلعب في مستوى الوحش".

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