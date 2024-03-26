الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس مصر للطائرة على حساب سموحة

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلى إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على ضيفه فريق سموحة بنتيجة 3-1.

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أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، ليحسم تأهله إلى نصف النهائي.

تقدم الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-13، وتفوق سموحة في الشوط الثاني بنتيجة 25-23، قبل أن يعود الفريق ويتقدم مرة أخرى بعد حسم الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25-22، ثم تفوق خلال الشوط الرابع بنتيجة 25-14.