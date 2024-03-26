سيدات الأهلي يهزمن سموحة في دوري السوبر للسلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى فوزًا مهمًّا على مضيفه فريق سيدات سموحة بنتيجة 85-51، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

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أقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وقدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وأجرى طارق خيري، المدير الفني للفريق، عدة تغييرات ساهمت في تعزيز التفوق الخططي خلال مجريات اللقاء.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق الاتحاد بنتيجة 110-64 ضمن منافسات البطولة.