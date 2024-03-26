ميزة مساعدة الألعاب في PS5 تحصل على مقاطع فيديو من لاعبين آخرين

لقد كانت Game Help، التي توفر نصائح ومقاطع فيديو أنشأها المطورون لمساعدتك على التقدم دون مغادرة اللعبة، عنصرًا أساسيًا في تجربة PlayStation 5 للاعبين منذ إطلاقها في عام 2020. والآن، أعلنت شركة Sony عن Community Game Help، وهي توسيع للميزة. مما يسمح لك بمشاهدة مقاطع فيديو تلميحية حول طريقة لعب المستخدمين الآخرين عبر عناوين محددة.

سيتم الوصول إلى نصائح المجتمع بنفس طريقة الوصول إلى تعليمات اللعبة: انقر فوق زر PS، وقم بتشغيل مركز التحكم، وابحث عن بطاقة الإجراء التي تحمل اسم "تلميحات بالداخل". أي بطاقة تحتوي على مقاطع فيديو خاصة باللاعبين ستحمل علامة مساعدة لعبة المجتمع. بالإضافة إلى استخدام هذه النصائح، تشجع Sony اللاعبين على تقييم مدى فائدة كل نصيحة في تحديد مقاطع الفيديو التي ستظهر في المستقبل.

يمكنك الاشتراك أو عدم السماح لشركة Sony باستخدام مقاطع من طريقة لعبك كتلميحات للاعبين الآخرين. إذا اخترت المشاركة، فسوف تقوم Sony تلقائيًا بالتقاط مقاطع الفيديو أثناء تشغيل أجزاء معينة من اللعبة. ومع ذلك، لن يتم عرض أي بث أو معلومات شخصية أخرى تظهر على شاشتك في مقاطع الفيديو المشتركة. يجب أن تتلقى أيضًا إشعارًا إذا قامت شركة Sony بمشاركة أسلوب اللعب الخاص بك كتلميح. يقال إن المشرفين سيقومون بفرز جميع مقاطع الفيديو وتحديد ما يجب تضمينه في بطاقات مساعدة لعبة المجتمع - على الرغم من أن الميزة لن تكون متاحة لبضعة أشهر أخرى.