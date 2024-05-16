المصري يستضيف البنك الأهلي الليلة بحثًا عن استعادة نغمة الانتصارات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي لمواجهة نظيرة البنك الأهلي مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

استعادة نغمة الانتصارات

ويبحث كلا الفريقين في لقاء اليوم عن استعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعدما تعثر كلاهما في الجولة الماضية.

حيث خسر المصري البورسعيدي بهدف نظيف من بيراميدز، بينما تعادل البنك الأهلي مع مودرن فيوتشر.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام 19:00 بتوقيت القاهرة.

وتبث أحداث المباراة بين البنك الأهلي والمصري عبر مجموعة On Time sportالناقل الحصري للبطولة، بتعليق محمد الكواليني.

والجدير بالذكر أن البنك الأهلي يدخل المباراة محتلًا المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الثاني برصيد 37 نقطة.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويضم الطاقم كل من ابراهيم محمد حكمًا للساحة ومعه كل من محمد عزازي وأحمد عادل عبد الفتاح كمساعدين، بالإضافة إلى عاطف حسين حكمًا رابعًا، فيما يتولى مصطفى مدحت مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد جمال .