تشكيل البرازيل الرسمي أمام إسبانيا.. ثلاثي هجومي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الإسباني، في المباراة الودية استعدادًا للمنافسات القارية المقبلة.



ويقود الثلاثي الهجومي فينيسيوس جونيور وردريجو ورافينها تشكيل السيلساو أمام الماتادور الإسباني.

تشكيل البرازيل أمام إسبانيا

حراسة المرمى: بينتو.

الدفاع: دانيلو، برونو، بيرالدو، ويندل.

الوسط: برونو جيماريش، جواو جوميز، لوكاس باكيتا.

الهجوم: رافينها، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

فيما جاءت مقاعد البدلاء كالتالي: رفائيل، جارديم، موريلو، بريمير، ريتشارلسون، يان كوتو.

وبيبي، أندريا، لويز، بيريرا، سافينهو، إندريك، جالينو، لوكاس، ميا.

وكان المنتخب البرازيلي قد نجح في تحقيق الفوز خلال المواجهة الماضية أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف سجل الموهبة الشابة إندريك.