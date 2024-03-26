اجتماع عاجل لمجلس إدارة الزمالك غدا..تعرف على السبب

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب جلسه عاجله غدا الأربعاء لمناقشة عدة موضوعات مهمه يأتى فى مقدمتها الاستعدادات الخاصه بلقاء فريق الكره مع مودرن فيوتشر المقرر الأحد المقبل باستاد السلام فى ذهاب دور الثمانيه لبطولة كأس الكونفدرالية كما يعين المجلس رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد فى الجزائر حيث يشارك الأبيض فى بطولة كأس أفريقيا وبعض الأمور الاداريه الأخري. وأجريت قرعة بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد والمقرر لها في الفترة من 18 إلى 27 إبريل في مدينة وهران الجزائرية ووقع الأهلي ضمن المجموعة الأولى والتي ضمت كل من:

النادي الأهلي ( مصر )

نادي امل سكيكده ( الجزائر)

نادي وفاق عين توته ( الجزائر)

فيما جاءت باقي مجموعات كأس الكؤوس :

المجموعة الثانية

نادي ريد ستار ( كوت ديفوار )

نادي كإيمان ( الكونغو )

نادي أوليمبيك عنابه ( الجزائر)

المجموعة الثالثة

نادي شبيبيه القبائل ( الكونغو الديموقراطية)

نادي الشرطه ( رواندا )

نادي الأبيار ( الجزائر)

المجموعة الرابعة

نادي الزمالك ( مصر )

نادي الترجي ( تونس )

نادي بي ام سي ( الكونغو