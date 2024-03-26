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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عاشوري يقود هجوم تونس أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

منتخب تونس
منتخب تونس

أعلن منتصر الوحيشي المدير الفني لمنتخب تونس تشكيل فريقه الذي يواجه منتخب نيوزيلندا على ملعب ستاد القاهرة الدولي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

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تونس تواجه نيوزيلندا لتحديد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر

ويعتمد الوحيشي على التشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة كرواتيا في نصف نهائي البطولة قبل أيام دون تعديل.

تشكيل تونس أمام نيوزيلندا 

وجاء تشكيل نسور قرطج على النحو التالي:

حارس المرمى: بشير بن سعيد
خط الدفاع: علي العابدي – أسامة الحدادي – ديلان برون – حمزة الجلاصي – وجدي كشريدة.
خط الوسط: عيسى العيدوني – محمد علي بن رمضان – نادر الغندري.
خط الهجوم: إلياس عاشوري – حمزة رفيعة.

وكان منتخب تونس قد خسر مباراة نصف النهائي بصعوبة بالغة أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

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