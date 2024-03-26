تونس تواجه نيوزيلندا لتحديد المركز الثالث في كأس عاصمة مصر

يخوض منتخب تونس مباراة قوية مساء اليوم الثلاثاء أمام نيوزيلندا، على أرضية استاد القاهرة الدولي في إطار المنافسة على المركز الثالث والرابع من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان منتخب تونس قد خسر أمام كرواتيا في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بينما خسر منتخب نيوزيلندا من مصر بهدف سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.

موعد مباراة تونس ونيوزيلندا

تنطلق مباراة تونس ونيوزيلندا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية على أرضية استاد القاهرة الدولي في إطار المنافسة على المركز الثالث والرابع من بطولة كأس عاصمة مصر.

القناة الناقلة

تذاع مباراة تونس ونيوزيلندا عبر فضائية أون تايم سبورتس 2 ويتولى مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي محمد الكواليني.