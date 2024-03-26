فلسطين تهزم بنجلاديش وأستراليا تكتسح لبنان بخماسية في تصفيات المونديال

حقق منتخب فلسطين الفوز على بنجلاديش بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من الدوري الثاني من تصفيات كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

سجل ميشيل تيرمانيني هدف الفوز لصالح فلسطين في الدقيقة 94 بعد تسديدة قوية سكنت الشباك ليرفع رصيد المنتخب الفلسطيني إلى 7 نقاط في وصافة المجموعة خلف أستراليا المتصدر بفارق 5 نقاط فيما يتذيل لبنان بنقطتين، بعد انتصار المنتخب الأسترالي عليه بخماسية نظيفة أيضا منذ قليل.

ويحتاج منتخب فلسطين الحصول على نقطتين من أجل ضمان التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 وضمان الصعود بشكل مباشر لكأس آسيا.