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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب فلسطين يضرب بنجلاديش بخماسية في تصفيات آسيا لـ كأس العالم

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب فلسطين فوزا عريضا على نظيره بنجلاديش، بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي في قطر، ضمن منافسات الجولة الثالثة  من الدور الثاني بتصفيات كأس آسيا وكأس العالم 2026.

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أهداف منتخب فلسطين جاءت بتوقيع كل من عدي الدباغ بواقع “هاتريك” ووشهاب قنبر (هدفين)  في الدقائق 43 و45 و49 و53 و77.

بهذه النتيجة يحتل منتخب فلسطين المركز الثاني في ترتيب المجموعة التاسعة خلف استراليا التي تتصدر المجموعة بتسع نقاط.

ويتجدد اللقاء بين منتخبي فلسطين وبنجلادش يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من الدور الثاني بتصفيات كأس آسيا وكأس العالم 2026.

 

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