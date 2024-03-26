تشكيل ألمانيا وهولندا المتوقع لمباراة اليوم

يواجه منتخب ألمانيا نظيره هولندا في مباراة نارية بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء وديا في ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس أمم أوروبا، وتقام على استاد دويتش بانك بارك.

وكان قد فاز منتخب ألمانيا على فرنسا في مباراته الماضية الودية بنتيجة هدفين نظيفين سجلهما فلوريان فيرتز وكاي هافيرتز ويتواجد منتخب ألمانيا مستضيف البطولة الأوروبية في مجموعة تضم كل من اسكتلندا والمجر وسويسرا.

ويستعد منتخب ألمانيا بقوة من أجل الذهاب بعيدا في بطولة اليورو 2024 وتحقيق البطولة فيما يستعد منتخب هولندا للبطولة اليورو بعدما عاد في آخر نسخة وتأهل لكأس العالم أيضا الماضية بعد فترة اضمحلال داخل الطواحين بالغياب عن البطولتين في وقت سابق.

يتواجد منتخب هولندا في المجموعة الرابعة ويتواجد معه النسما وفرنسا واحد المنتخبات المتأهلة من الملحق.

تنطلق مباراة ألمانيا وهولندا في العاشرة إلا ربعا مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربعا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر إلا ربعا بتوقيت الإمارات.

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام هولندا:

تير شتيجن، جوشوا كيميش، أنطونيو روديجر، تاه، ميتلشتات، أندريخ، توني كروس، جمال موسيالا، جوندوجان، فلوريان فيرتز، فولكروج

تشكيل هولندا المتوقع أمام ألمانيا:

فليكن، دومفريز، جيرترويدا، فيرجيل فان دايك، آكي، فيرمان، جيني فينالدوم، ريندرس، سيمونز، كودي جاكبو، ممفيس ديباي