موعد مباراة هولندا واسكتلندا اليوم والقناة الناقلة

يلتقي منتخب هولندا الأول لكرة القدم بنظيره منتخب اسكتلندا مساء اليوم الجمعة في المباراة الودية القوية التي ستجمع بينهما على استاد يوهان كرويف إرينا ضمن استعدادات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي بشهر مارس.

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موعد مباراة هولندا واسكتلندا

تنطلق صافرة مباراة هولندا ضد اسكتلندا الودية مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة هولندا واسكتلندا

تنقل مباراة هولندا واسكتلندا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 3 الناقل الحصري للقاء في الشرق الأوسط ، ويعلق على المباراة محمد بركات.