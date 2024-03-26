عالم أزهري: قيام رمضان يكون بتغيير السلوكيات الخاطئة

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن المناجاة مع الله مرتبطة دائما بالعشر الأواخر من شهر رمضان، لافتا إلى أن كل منا ما زال أمامه فرصة حقيقة، لو كان اهمل الطاعة فى الأيام الماضية.

رمضان الظاهر والمعروف فى تلاوة القرآن

وأوضح خلال حلقة برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "mbcmasr2"، اليوم الثلاثاء: "رمضان الظاهر والمعروف فى تلاوة القرآن، والصيام، وسر رمضان كله فى قيام الليل، من بعد السلام من صلاة العشاء، يبدأ قيام الليل سواء بصلاة التراويح أو التهجد او قيام الليل".

صلاة التراويح جاية من ترويح النفس

وتابع: "صلاة التراويح جاية من ترويح النفس وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لأصحابه اريحنا بها يا بلال، فالصلاة برتيح القلب والنفس، فيلا نريح قلوبنا ويكون لنا سر مع ربنا".

واضاف: "قيام الليل يقصد بها الصلوات النوافل التى تصلى بعد صلاة العشاء، والنبي سمى صلاة التراويح قيام الليل، وأعطى هدية للناس،وقال:(من قام رمضان ايمانا واحتسابا)، والقيام هنا ليس فى المسجد فقط او البيت، ولكن فى القلب كمان لازم القيام يكون فى السلوكيات ونتوقف عن السلبيات والسلوكيات الخاطئة من الكذب والنميمة والغيبة وغيرها".

ونوه: "كلنا عندنا ذنوب واخطاء وما نطلبه حقيقة فى رمضان ان ربنا يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويغفر لنا ما قدمنا وما اسررنا وما اعلانا ".

5 آلاف مسجد يستعد لاستقبال المعتكفين العشر الأواخر.. وجبة روحية في رمضان

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل الاعتكاف في المساجد خلال الـ 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الأوقاف حريصة على تقديم وجبة روحية وتهيئة الأجواء لكل الراغبين في الاعتكاف.

وأضاف أنه تم توفير أماكن الاعتكاف بالضوابط الشرعية لإحياء هذه السنة لكثير من المصريين الراغبين في إحيائها، وتم التنسيق مع المديريات والمساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هناك 5439 مسجدًا بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية تستقبل المصريين لإحياء سنة الاعتكاف في الأيام الـ 10 الأواخر من شهر رمضان المبارك.