أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان.. رددها باستمرار

أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024، يبحث الكثير من المسلمين عن أدعية العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك وذلك لاغتنامها والبحث فيها عن ليلة القدر التى هى خير من الف شهر للفوز بها .

أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024

ويحرص الكثير منهم على اغتنام العشر الأواخر من رمضان، ويزداد حرص المسلمين على الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، لنيل المغفرة والعتق من النار والرحمة من الله عزو وجل.

وننشر أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024 التي يمكن للمسلمين الدعاء بها في هذه الليالي المباركة:

اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة، أن تكتب لي الخير في الدنيا والآخرة، وأن تجعلني من عبادك المقربين.

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن تغفر لي ذنبي، وأن ترحمني، وأن تعتقني من النار، وأن تجعلني من عبادك الصالحين.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة أن تقبل مني صيامي وقيامي، وأن أدرك ليلة القدر، وأن تجعلني من المقبولين والذين رضيت عنهم.

اللهم إني أسألك أن تغفر لي ذنبي، وأن ترحمني، وأن تعافيني، وأن ترزقني، وأن تكتب لي الخير في الدنيا والآخرة.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

موعد بداية العشر الأواخر من رمضان 2024

تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2024 من ليلة 20 رمضان 2024 وتستمر حتى ليلة 30 رمضان، وتوافق ليلة 20 رمضان هذا العام يوم الجمعة الموافق 30 مارس 2024

فضل العشر الأواخر من رمضان 2024

والعشر الأواخر من رمضان لها فضل عظيم، حيث وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة تدل على ذلك تتضمن هذه الفضائل وجود ليلة القدر فيها، حيث تعتبر خيرا من ألف شهر، وتتنزل الملائكة فيها ويجاب دعاء المؤمنين كما وتتضاعف الأجر للأعمال الصالحة.

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرص على تكثيف الدعاء والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل في العشر الأواخر من رمضان، فعن عائشة رضى الله تعالى عنه «كَانَ رسُول اللَّهِ ﷺ: إِذا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَانَ، أَحْيا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ».