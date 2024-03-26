حلويات “الناعم” أشهر المأكولات السورية في رمضان (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان " حلويات “الناعم” أشهر المأكولات السورية في رمضان.. جولة في شوارع دمشق".

مع بداية شهر رمضان المبارك ينتشر في أسواق وشورع العاصمة دمشق خبز رمضان أو الناعم

وقال التقرير: "مع بداية شهر رمضان المبارك ينتشر في أسواق وشورع العاصمة دمشق خبز رمضان أو الناعم، وهي حلويات ارتبطت بالشهر الكريم وأصبحت من عادات مائدة الإفطار حيث يتم الإعداد له قبل حلول الشهر افضيل بعدة أشهر.

شراء حلويات الفقراء مع الارتفاع الكبير في أسعار الحلويات

وأضاف: "تتعالى أصوات الباعة في الأسواق لجلب زبائنهم العائدين من أعمالهم، لشراء حلويات الفقراء مع الارتفاع الكبير في أسعار الحلويات التي لم تعد تناسب دخل الكثيرين نظرا لارتفاع الأسعار".

وتابع: "العرق سوس وشراب قمر الدين لهما حضور مميز خلال شهر رمضان واكتسبا شهرة كبيرة ووصلا إلى دول الجوار".

الطريقة السليمة لتناول وجبة الإفطار في رمضان

جدير بالذكر أن الدكتورة لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، كشفت عن طرق التغذية الصحية في شهر رمضان، لافتة إلى ضرورة تقسيم الوجبة إلى نصفين، الأول يحتوي على النشويات والبروتينات، والآخر يضم الخضراوات والفاكهة.

لا تخلو أي وجبة من الخضراوات بصفة أساسية

وأضافت «هارون»، خلال تصريحات عرضها تقرير ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن اتباع النظام الغذائي سالف الذكر ضروري للغاية، وبالتالي تكون أنواع الطعام والمغذيات التي نحصل عليها منه موزعة توزيعا صحيحًا، فلا تخلو أي وجبة من الخضراوات بصفة أساسية.

يُفضل تناول النشويات المعقدة التي تحتوي على الكربوهيدرات ليكون هضمها بطئًا

وتابعت، أن الجزء الأول من الوجبة سالفة الذكر يُقسم إلى ربع للنشويات والربع الآخر للبروتينات، مشيرة إلى أنه يُفضل تناول النشويات المعقدة التي تحتوي على الكربوهيدرات ليكون هضمها بطئًا بعض الشيء وتُمتص في الجسم بطريقة تدريجية، وبالتالي لا ترفع سكر الدم بصورة مفاجئة، مثل الحبوب الكاملة كالفريك والبليلة والشوفان.