انخفاض جديد في الأسعار خلال الفترة المقبلة (شاهد)

قال محمد عز الدين الكاتب الصحفي، إنّ لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع كبار تجار السلع الغذائية، تنفيذّا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر مهم للغاية، متوقعًا أن تنخفض الأسعار الفترة المقبلة بسبب سياسات الإصلاح الاقتصادي.

المبادرة جاءت بسبب الإحساس الإنساني الكبير من الرئيس السيسي تجاه المواطن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أن المبادرة جاءت بسبب الإحساس الإنساني الكبير من الرئيس السيسي تجاه المواطن المصري وظروفه في الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

المبادرة تأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية

أكد أنّ المبادرة تأتي نتيجة الإصلاحات الاقتصادية لكي يكون الاقتصاد قادرًا على التعامل مع المعطيات الدولية فيما يخص تسعير العملة وتوفير السلع، لافتًا إلى أن توفير العملة الأجنبية وتطبيق إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع المحتجزة، ساهم في تراجع سعر الدولار.

وتوقع أنّ يكون هناك خفضًا للأسعار كما وضح رئيس الوزراء بنسب تتراوح من 15% لـ20%.

جدير بالذكر جمال رائف: الحكومة تسعى أن يكون الأمن الغذائى فى مأمن من التحديات الراهنة

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، على إجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع الأساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية، على قناة "إكسترا نيوز، إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لأن يكون الأمن الغذائي في مأمن من التحديات الراهنة، كما يوجد يقظة من الدولة وتطوير آليات عمل الدولة المصرية.

الرئيس السيسي أمر باتخاذ بعض الإجراءات من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي

وأضاف أن الرئيس السيسي أمر باتخاذ بعض الإجراءات من حيث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي واتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية التي تمكن الدولة من تحقيق اتزان في الأسواق المصرية، وعدم التلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى بعض التجار يريدون أن يحققوا أرباحًا من خلال بعض التحديات والأزمات المختلفة التي تواجهها الدولة المصرية.

نريد اقتصاد حر ونريد تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على المستهلك المصري

وتابع: "نحن اقتصاد حر ونريد تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على المستهلك المصري، وأن الحكومة المصرية تتجه الآن لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع بنسبة 20% ولا توجد مبررات للزيادة في الأسعار خصوصًا بعد توفير السيولة الدولارية".