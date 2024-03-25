رئيس الوزراء: الأسعار لازم تنزل بنسبة معتبرة "أنا بنزل أشتري حاجات بنفسي" (فيديو)

أبدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، انزعاجه من الارتفاع المتتالي لأسعار السلع، قائلا: "أنا بنزل أشتري حاجات بنفسي وأرى الأسعار بتزيد من أسبوع لأسبوع كام".

رئيس الوزراء: الأسعار لازم تنزل ومش 5% بس

وأضاف مدبولي خلال لقاء موسع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية: "فيه حاجات كانت بتزيد 50 و60% في أسبوع"، لافتا: "الأسعار لازم تنزل ومش 5%.. لا زي ما زادت الأرقام الفلكية لازم برضه تنزل أسعار معتبرة.. عشان المواطن يشعر إن فيه حاجة إيجابية".

وأوضح رئيس الوزراء: "حتى هذه اللحظة المواطن يشكو من الأسعار والغلاء.. وفيه سلع أسعارها زادت حتى مع توافر العملة".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، الاتفاق مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين ـ15 و20 %ليصل التخفيض إلى 30 ‎% بعد عيد الفطر المبارك تتفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء بنزول فرق عمل من مجلس الوزراء للتأكد من تطبيق خفض الأسعار بالسلاسل التجارية والسوبر ماركت والمحال.

وقال رئيس الوزراء: الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفى أنهيا إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى لتتوافر بالأسواق لكافة المواطنين.

ومن جانبهم اكد التجار تنفيذهم توجيهات الرئيس بخفض الأسعار وأشاروا إلى انخفاض أسعار عدد من السلع مثل الزيت والفول والعدس والأرز.

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