ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية (شاهد)

عرضت برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، ملخص أحداث الحلقات الـ 15 من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، اختارت العفريتة شيماء سيف الكبير كزوج لها بعد مجموعة من الاختبارات والأسئلة معه هو ونفادي وهجرس، وطلبت من الكبير يذهب لأهلها بعد الزواج، وتم حفل الزواج، وأخبر الكبير زوجته مربوحة بما حدث.

الحلقة 15 والآخيرة من مسلسل بابا جه للنجمان أكرم حسني ونسرين أمين

وانتهت الحلقة 15 والآخيرة من مسلسل بابا جه للنجمان أكرم حسني ونسرين أمين، بنجاح هشام في مشروعه الجديد «محل الكشري» بعدما تنازل عن مشروعه «بابا جه»، وظهر في آخر علاقته القوية بابنته جودي وزوجته ولاء.

شهدت أحداث الحلقة الآخيرة من مسلسل كامل العدد +1، العديد من التطورات فيما يتعلق ببراءة جيسيكا ابنة الفنانة دينا الشربيني بعد تورطها في حفل «تيك توك» في فيلا المنصورية.

جدير بالذكر أن الناقد الفني عصام زكريا، قال إنّ الدراما التليفزيونية تُعد الحضّانة الأولى للمواهب والوجوه الجديدة، حيث تُتيح لهم فرصة إبراز قدراتهم ومهاراتهم التمثيلية أمام جمهورٍ واسع، لافتا إلى أنّ ما يُفرق في شهرة الفنانين هو طبيعة العمل الذي يُشاركون فيه، حيثُ يجب أن يكون العمل ذا فكرة مُبتكرة وطرق جديدة تجذب انتباه المشاهدين

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، أنّ العمل المختلف والجديد يضفي بريقا على الوجوه الجديدة، وبالتالي سيكون متميزًا أكثر، مواصلا: «مسلسل مسار إجباري لو كان تقليدي ومعمول بشكل عادي مش هنحس بالوجوه الجديدة، لذلك الوجوه الجديدة لازم تبقى في عمل جدية مختلف، وده متحقق بقوة في مسلسل مسار إجباري».

مخرجين وكُتّاب ومديرين تصوير جميعهم شباب

وتابع أنّه إلى جانب الوجوه الشابة الجديدة، فهناك مخرجين وكُتّاب ومديرين تصوير جميعهم شباب، موضحا: «اللي بيكتبوا وبيصوروا لازم يكونوا شباب عشان يفكروا زي كل الشباب اللي بيتفرجوا، ودي خطوة من الخطوات الجريئة والمؤثرة على الساحة الدرامية خلال شهر رمضان».