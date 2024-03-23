السبت 23 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ملخص أحداث الحلقة لـ 12 من مسلسلات الأطفال (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان "ملخص أحداث الحلقة لـ 12 من مسلسلات الأطفال".

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وبدأت حلقة مسلسل سر المسجد بمحاولة الأبطال الأربعة سيف وياسين وشروق وميمو الحصول على رمز المسجد من صريح الكداب إلا أنه نفذ خطته واحتجزهم لكنهم نجحوا في الخروج وحبس الروبوت فلتة وحصلوا على رمز تطبيق سر المسجد.

 أحداث حلقة مسلسل نورة

وبدأت أحداث حلقة مسلسل نورة بحديث نورة ووالديها عن اللايف الذي ظهرت فيه وعاتبوها على عدم استشارتهم فاعتذرت نورة عنه وقالت إن شخصا تحدث معها ويريد مقابلتها حتى تعمل معه لحل مشكلته ورفض الأب والأم.

 مسلسل يحيي وكنوز

وفي مسلسل يحيي وكنوز، فقد بدأت الحلقة بمشاهدة يحيي وكنوز والأستاذ عصام ونونيا لشخص وهو يغني وقالت كنوز لنونيا إن هذه الأغاني شبه الزمن بتاعنا، فتدخل يحيي وسألهما ما المقصود بالمبلول، فرد عليه الأستاذ عصام بأنه يقصد المنصور علي بن أيبك سلطان مصر. 
 

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