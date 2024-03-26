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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جاهزية كوكا لمباراة مصر وكرواتيا اليوم في نهائي كأس العاصمة

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أحمد نبيل كوكا لاعب وسط النادي الأهلي و منتخب مصر جاهز بنسبة ١٠٠% للمشاركة مع الفراعنة في مواجهة كرواتيا بنهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

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وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان كوكا قد تدرب بالأمس وأول أمس مع باقي زملائه في المنتخب الوطني بشكل طبيعي.

واختتم شبانة قائلا انه لا يعتقد أن يقوم حسام حسن بالدفع باللاعب في التشكيل الأساسي لمباراة كرواتيا ولكنه مؤكدا سيتواجد على دكة البدلاء.

موعد مباراة مصر وكرواتيا اليوم

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره كرواتيا، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على استاد مصر في العاصمة الإدارية في نهائي بطولة كأس العاصمة الودية.

وتأهل منتخب مصر لنهائي كأس العاصمة بعد انتصاره على نيوزيلندا في دور نصف النهائي بهدف وحيد سجله مصطفى محمد، بينما تأهل منتخب كرواتيا على حساب منتخب تونس بركلات الترجيح أيضًا.

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