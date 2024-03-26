تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كرواتيا في نهائي كأس العاصمة

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكرواتي، مساء اليوم الثلاثاء على استاد مصر في العاصمة الإدارية في نهائي بطولة كأس العاصمة الودية.

وتأهل منتخب مصر لنهائي كأس العاصمة بعد انتصاره على نيوزيلندا في دور نصف النهائي بهدف وحيد سجله مصطفى محمد.

فيما صعد منتخب كرواتيا على حساب منافسه تونس بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ليضرب موعدًا مع الفراعنة.

ويرغب منتخب مصر بقيادة حسام حسن في تحقيق الانتصار على حساب كرواتيا في ثاني مباريات الفراعنة تحت قيادته والتي تعد الأقوى حيث إن المنتخب الكرواتي مصنف عالميًا بين المنتخبات الأقوى صاحب المركز الثالث في المونديال الأخير، ووصيف كأس العالم 2018 بروسيا.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة كرواتيا:

في حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد حمدي.

في خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدي أفشة، حمدي فتحي.

في خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه