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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب تونس للشباب بطلا للدورة الودية الدولية على حساب مصر

منتخب تونس للشباب
منتخب تونس للشباب

توج منتخب تونس للشباب بلقب الدورة الودية الدولية وذلك عقب التعادل الايجابي مع نظيره منتخب مصر فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين ضمن .

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منتخب الشباب يسعى لتحقيق الفوز أمام تونس في ختام الدورة الودية بالجزائر

وتقدم الفراعنة بالهدف الأول في المباراة باقدام عمر فتحي في الدقيقة 15 ، ثم خطف النسور هدف التعادل عن طريق عيساوي فى الدقيقة 29.

 

وبهذة النتيجة رفع منتخب تونس  رصيده إلى النقطة التاسعة ليتوج بلقب الدورة الودية الدولية. 
 

وكانت بعثة منتخب مصر للشباب ضمت كل من...

حراسة المرمي : حازم جمال - محمد منشاوي - أحمد وهب - محمد عبد الفتاح

الدفاع: أحمد عابدين - عبد الله فؤاد - أحمد مجدي - زياد خالد - حسن ابو المعاطي - محمد عبد المنعم - مروان حجي - محمد إبراهيم - سيف عصام

خط الوسط : إبراهيم عادل - عبد الرحمن شعبان ( كتكوت )- أحمد خالد ( كباكا )- محمد السيد - مروان محمود- محمد عبد الله - عمر خضر - عمرو خالد - عمار ياسر

خط الهجوم : محمد زعلوك - مهند محمد - محمد رأفت - عمر فتحي ( عموري )- محمد الدسوقي.

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