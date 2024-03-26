الثلاثاء 26 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوميز يضع الجزيري في المرتبة الثالثة بين مهاجمي الزمالك

الجزيري لاعب الزمالك
الجزيري لاعب الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك الأول لكرة القدم قام بعمل ترتيب للمهاجمين على طريقة المدرب ماسيل كولر مع النادي الأهلي.

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وأكد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، على أن جوميز وضع في المركز الأول بهذا الترتيب اللاعب ناصر منسي، وفاجأ الجميع بوضع سامسون أكينولا في المركز الثاني.

الجزيري في المركز الثالث

وأضاف شبانة أن التونسي سيف الدين الجزيري جاء في المركز الثالث، لما يراه البرتغالي في اللاعب بأنه مهاجم مزاجي ومستواه غير مستقر.

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