جوميز يضع الجزيري في المرتبة الثالثة بين مهاجمي الزمالك

قال الإعلامي محمد شبانة أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك الأول لكرة القدم قام بعمل ترتيب للمهاجمين على طريقة المدرب ماسيل كولر مع النادي الأهلي.

وأكد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، على أن جوميز وضع في المركز الأول بهذا الترتيب اللاعب ناصر منسي، وفاجأ الجميع بوضع سامسون أكينولا في المركز الثاني.

الجزيري في المركز الثالث

وأضاف شبانة أن التونسي سيف الدين الجزيري جاء في المركز الثالث، لما يراه البرتغالي في اللاعب بأنه مهاجم مزاجي ومستواه غير مستقر.