تعليمات فنيه من جوميز للاعبى الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بالتركيز على تنفيذ اللاعبين لبعض الأفكار الخططية الخاصة في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام مودرن فيوتشر.

وبعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تحت إشراف المدير الفني، تم خلالها تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها في مران اليوم.

وحرص جوزيه جوميز على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.