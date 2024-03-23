الجزيري يقود تشكيل تونس المتوقع أمام كرواتيا اليوم بكأس عاصمة مصر
يخوض منتخب تونس الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره الكرواتى مساء اليوم، السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولى، ضمن لقاءات بطولة كأس عاصمة مصر الودية .
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في مركز حراسة المرمي : بشير بن سعيد
في خط الدفاع : علي العابدي - وجدي كشريدة - ديلان برون - علاء غرام.
في خط الوسط : عيسى العيدوني- محمد الحاج محمود - محمد علي بن رمضان.
في خط الهجوم : إلياس العاشوري - سيف الله لطيف - سيف الجزيري.