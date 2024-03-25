منتخب الشباب يسعى لتحقيق الفوز أمام تونس في ختام الدورة الودية بالجزائر

يبحث وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الإثنين، عن تحقيق الفوز عندما يواجه نظيره منتخب تونس، في ختام الدورة الودية الرباعية المقامة في الجزائر.



ويخوض منتخب الشباب مباراة منتخب تونس تحت شعار لا بديل عن الفوز ، من أجل الفوز بلقب البطولة، خاصة أن نسور قرطاج يتصدرون الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتقام البطولة الودية في الجزائر بمشاركة منتخبات مصر وتونس وموريتانيا، بالإضافة إلى المنتخب الجزائري المضيف.



نتائج مباريات الدورة الودية بالجزائر للشباب

وأقيمت 4 مباريات في الدورة الودية بالجزائر حتي الآن وحقق منتخب تونس الفوز على موريتانيا 3-1، والجزائر 3-2 ، فيما حقق منتخب مصر الفوز علي موريتانيا 2-1، وخسر أمام الجزائر 2-1.

وشهدت البطولة تلقي منتخب موريتانيا الخسارة أمام مصر 2-1، وتونس 3-1، فيما حقق منتخب الجزائر المستضيف الفوز علي مصر 2-1 والخسارة أمام تونس 3-2.