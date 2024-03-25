مجموعة Insignia من QNET و Bernhard H. Mayer تحدث الاتجاه لعام 2024

في ظل توجه الموضة العالمية في عام 2024 نحو الاستدامة أكثر من كونها مجرد تعبير عن الأناقة، يقود هذا التحول فريق شركة كيونت، صاحب القوة العالمية في مجال البيع المباشر، وبالتعاون مع Bernhard H. Mayer، العلامة السويسرية الرائدة في صناعة الساعات والمجوهرات الفاخرة، حيث نجحوا في إصدار مجموعة Insignia، التي لا تركز فقط على شئون الموضة، لتمثل دليلاً قوياً يعبر عن الاستدامة والفن رفيع في نفس الوقت.

ويتحدث العالم الان بشغف واهتمام شديد عن الأزياء بمفهوم الاستدامة في عصر يعتبر الوعي البيئي أمرًا أساسيًا. وتتصدر QNET وBernhard H. Mayer هذا التوجه حيث تجسد ذلك المفهوم الجديد من خلال مجموعة Insignia الثمينة، التي تمزج بين الفن المميز واستخدام مواد صديقة للبيئة.

تتميز مجموعة Insignia بكونها مستوحاه من شعار Bernhard H. Mayer، الذي يعبر عن تقدير الذات، وقد تم صناعة كل قطعة بعناية لتكون أكثر من مجرد شكل مزخرف، بل لتمنح صاحبها شكلاً مميزاً ، وذلك بفضل إمكانية تصنيعها بأساليب مختلفة ليجعل كل فرد يعبر عن شخصيتة وفى نفس الوقت يدعم الموضة المستدامة.

قال تريفور كونا، مدير الإستراتيجية والتحول في كيونت: "على مدار 26 عامًا، أصبحت كيونت رائدة في دعم الاستدامة، ويؤكد ذلك شراكتنا مع Bernhard H. Mayer وأيضاً مجموعة Insignia التى لاتقتصر فقط على تلبية متطلبات المستهلكين، بل تقدم جودة وتصميم لا مثيل لهما. نستخدم الذهب المعاد تدويره فى معظم منتجاتنا الفاخرة، مستمدة من أعضاء مجلس المجوهرات المسؤول (RJC)، والذي يعتبر من المعيار الأخلاقي الرائد في الصناعة."

صُممت كل قطعة في مجموعة Insignia باستخدام مواد تم الحصول عليها بمعايير أخلاقية وعمليات إنتاج صديقة للبيئة، حيث تدل كل جوهرة عن قصة للمستهلك. وأضاف كونا: "هذه القطع ليست مجرد إكسسوارات؛ بل هي تعبير عن الذات من خلال اختيار الاستدامة، لصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة."

مع دخول العالم في عصر جديد من الموضة، تدعوكم كيونت Bernhard H. Mayer للانضمام إلى هذه الحركة لتبدؤوا عام 2024 بأناقة وجوهر، وتجعلوا إكسسواراتكم تعبر عن شخصيتكم.